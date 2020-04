Coronavirus in Duisburg : „ExtraSchicht“ und Beecker Kirmes abgesagt

Duisburg Die Absagen häufen sich: Auch die „ExtraSchicht“ und die Beecker Kirmes fallen in diesem Sommer aus. Wirklich überraschen wird dies in der momentanen Situation allerdings wohl kaum jemanden.

Die „ExtraSchicht – Die Nacht der Industriekultur“, die am Samstag, 27. Juni, stattfinden sollte, wird aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Das teilte die Ruhr Tourismus GmbH als Veranstalter am Freitag mit. Die geltenden Abstandsregeln seien bei dem Event mit mehr als 250.000 Besuchern nicht einzuhalten. Eine Verschiebung sei nicht möglich. Da der organisatorische und logistische Aufwand für die Veranstaltung sehr hoch sei, rund 50 Spielorte in über 20 Städten teilgenommen hätten, sei eine spätere Durchführung der ExtraSchicht nicht möglich. Traditionell gehören in Duisburg unter anderem auch der Innenhafen und der Landschaftspark Nord zu den Spielorten. Das Geld für bereits erworbene Tickets werde zurückerstattet, so der Veranstalter. Wurde das Ticket im Onlineshop erworben, wird die Buchung storniert. Wer ein Ticket an einer Vorverkaufsstelle erworben hat, bekommt das Geld dort zurück. Sollte die Vorverkaufsstelle bis auf Weiteres geschlossen bleiben, bittet Ruhr Tourismus um eine Mail an info@extraschicht.de.