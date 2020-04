50 Einbrüche in mehreren Bundesländern : Kripo Duisburg nimmt Einbrecherbande hoch

Duisburg/Krefeld Der Duisburger Kriminalpolizei ist ein weitreichender Schlag gegen die Einbruchskriminalität gelungen: 14 Tatverdächtige, die in mehreren Bundesländern aktiv gewesen sein sollen, konnten jetzt festgenommen werden.

Die Kripo-Beamten gaben nicht auf: Nach weiteren Ermittlungen kamen sie weiteren mutmaßlichen Einbrechern auf die Spur, die sich hauptsächlich in einem Szenelokal in der Krefelder Innenstadt trafen und von dort aus zu den Tatorten in verschiedenen Städte in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein aufgebrochen sein sollen. Schließlich identifizierten die Beamten insgesamt 14 Tatverdächtige, von denen sich mittlerweile elf in Untersuchungshaft befinden. Zwei Beschuldigten gelang es, sich ins Ausland abzusetzen. Nach dem Duo wird gefahndet. Die Tatverdächtigen stehen im Verdacht für insgesamt 50 Wohnungs- und Geschäftseinbrüche verantwortlich zu sein. Dabei sollen sie Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von mindestens 280.000 Euro erlangt haben.