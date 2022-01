Orange Planet : Englisches Theater in der Säule

Duisburg Am 22. und 23. Januar ist das internationale Ensemble von Orange Planet in der Duisburger Säule zu Gast. Dass das Stück eine Menge schwarzen britischen Humor transportiert, ist gerade zu Corona-Zeiten Ablenkung pur.

In dem Stück „Blithe Spirit“ geht es um zwei Frauen – eine tot, eine lebendig – die hinter demselben Mann her sind. Ihrem Ehemann. Die Geschichte, die von insgesamt sieben Schauspielerinnen und Schauspielern vorgeführt wird, ist bizarr. Und wird auf Englisch gespielt. Die Story zu Blithe Spirit stammt aus der Feder von Noel Coward, die deutsche Übersetzung lautet etwa „Da scheiden sich die Geister“ oder „Ein Geist kommt selten allein“.

Die Aufführungen in der Säule, finden am Samstag, 20 Uhr, und am Sonntag, 15.30 Uhr, statt. Karten gibt es unter 0203 20125 oder 0203 2895765. Die reservierten Tickets liegen am Tag der Aufführung an der Abendkasse bereit.