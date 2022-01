„Deutschland sucht den Superstar“ : Duisburger will Jury mit Silbereisen-Schlager überzeugen

Duisburg Wenn am Samstag die neue Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ beginnt, wird auch Michael Zaremba zu sehen sein. Der 27-Jährige setzt auf Schlager und die Gunst eines neuen Jury-Mitglieds.

Bei den Castings sang Zaremba auch vor Ex-Madonna-Produzent Toby Gad und der Ex-ESC-Zweitplatzierten Ilse DeLange (“Calm after the Storm“), die neben Silbereisen in der Jury sitzen. „Wir haben sehr sehr viele Kandidaten bei den Castings gesehen und gehört und haben einige Talente dabei, von denen ich denke, dass sie eine großartige Karriere starten können“, sagt DeLange. Am Samstag können die Zuschauer dann beurteilen, ob Zaremba vielleicht dazugehört. Und ob DSDS ohne Dieter Bohlen selbst noch Zukuntsaussichten hat.