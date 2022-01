Ausstellung in Duisburg :  Japanische Kultur im Museum DKM zu sehen

Duisburg In diesen Wochen zeigt das Duisburger Museum DKM (Güntherstraße 13-15) die Ausstellung „Omoshirogara“, die auf einzigartige Weise das Zusammentreffen der tradierten japanischen Kultur mit dem „modernen“ Westen veranschaulicht.

Die Ausstellung wird gefördert von der Japan Foundation und dem Auswärtigen Amt. Gleich drei Kuratoren haben die Ausstellung kuratiert: Roger M. Buergel, Mariko Mikami und Miwa Negro. Am Freitag, 7. Januar, 16 Uhr, wird Roger M. Buergel, international bekannter Ausstellungsmacher (er kuratierte unter anderem die documenta 7), durch die Ausstellung führen. Am 30. Januar folgen noch zwei weitere Kuratorenführungen, eine auf Japanisch mit Mariko Mikami (14.30 Uhr) und eine auf Englisch mit Miwa Negoro (16 Uhr).

Darüber hinaus lädt das Museum DKM zu zwei digitalen Künstlergesprächen ein: Das erste findet am Sonntag, 23. Januar, 12.30 Uhr, statt. Kei Takemura (Jahrgang 1975) wendet seit vielen Jahren das „Reparieren“ als künstlerische Methode an. Ihr Ausgangsmaterial sind zerbrochene oder beschädigte Alltagsgegenstände, die sie in halbdurchsichtige Synthetikstoffe einwickelt, um die Bruchstellen mit Stickereien zu unterstreichen. Durch diesen Akt gelangen die Dinge in einen Zustand eines Provisoriums, das der Zeit trotzt. Im digitalen Künstlergespräch wird sie zusammen mit dem Kuratorenteam der Ausstellung Omoshirogara in ihr Werk einführen.