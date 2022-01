Angebot in Moers : Bei Ehe- und Familienproblemen – Wilfred Otene berät auch in Englisch und Suhaeli

Moers Der 47-Jährige arbeitet bei der Ehe-, Familien- und Lebensberatung des Bistums Münster. Dorthin kann sich jeder wenden, unabhängig von Religionszugehörigkeit, Familienstand oder sexueller Neigung.

Mit Beratung kennt sich Wilfred Otene aus. Sowohl in seinem Heimatland Kenia als auch in Duisburg und Essen hat er Soziale Arbeit studiert und war schon in verschiedenen Einrichtungen tätig. Nun ist der 47-Jährige Berater bei der Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL) des Bistums Münster in Moers. An die EFL kann sich jeder wenden, der über persönliche, partnerschaftliche oder familiäre Probleme reden möchte, unabhängig von Religionszugehörigkeit, Familienstand oder sexueller Neigung.