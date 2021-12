Duisburger Polizei sucht Täter : Von diesem BMW war morgens nicht mehr viel übrig...

Duisburg Ein 23-jähriger Duisburger erlebte am Dienstagmorgen eine böse Überraschung: Sein Auto war von Dieben komplett zerlegt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Der Mann war gegen 7 Uhr auf dem Weg zu seinem Auto, welches er am Abend zuvor gegen 20.30 Uhr auf einen Anwohnerparkplatz an der Mendelstraße in Rumeln-Kaldenhausen abgestellt hatte. Dort musste er feststellen, dass sein grauer BMW komplett ausgeschlachtet wurde.