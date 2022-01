Stillschweigen beim kaufpreis : Tonhallenpassage hat einen neuen Eigentümer

Die Passage in der City ist jetzt an einen institutionellen Anleger verkauft worden. Foto: BNP

(mtm) Die BNP Paribas Real Estate Investment Management (BNP Paribas REIM) Germany hat die Tonhallenpassage im Zentrum von Duisburg verkauft. Das teilte das Tochterunternehmen der französischen Großbank BNP Parisbas am Mittwoch mit. Die Tonhallenpassage an der Friedrich-Wilhelm-Straße liegt in kurzer Laufdistanz zum Hauptbahnhof und nur wenige Meter von der Königstraße entfernt ind grenzt im hinteren Bereich an das Forum.