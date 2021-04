Bei Flucht vor der Polizei : Betrunkener setzt seinen BMW in Duisburg vor einen Gasverteiler

Betrunkener setzt seinen BMW in Duisburg vor einen Gasverteiler

Duisburg Dieser Fluchtversuch endete mit einem heftigen Knall und glücklicherweise nicht mit schlimmeren Personenschäden: Ein 30-Jähriger wollte sich in Duisburg um jeden Preis einer Polizei-Kontrolle entziehen – und fuhr daraufhin seinen BMW zu Schrott.

Als Polizisten in der Nacht zu Dienstag während einer Streifenfahrt am Landschaftspark Nord in Duisburg-Neumühl die Insassen eines geparkten BMW kontrollierten wollten, gab der Fahrer plötzlich Gas.