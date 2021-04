Suchthilfe und Streetwork : Mehr neue Klienten bei der Duisburger Drogenberatung

Duisburg Die Duisburger Suchthilfe hat drei Wünsche: die Entfristung von Mitarbeiterstellen, ein öffentlicher „Druckraum“ sowie eine Substitutionsambulanz.

Für die Drogenberater, Streetworker und Mitarbeiter des Suchthilfeverbundes Duisburg e.V. war 2020 ein durchaus erfolgreiches, aber auch besonders herausforderndes Jahr. Darauf wiesen am Montag Dita Gomfers und Mustafa Arslan vom Geschäftsführenden Vorstand des Verbundes bei der Vorstellung des Jahresberichts hin. Trotz der Pandemie konnte einiges bewegt werden. So zog die Beratungsstelle Nord von Marxloh nach Hamborn um, wo auch die zweite Kontakt- und Anlaufstelle neu eröffnet wurde. Mit „Streetwork Osteuropa“ und „GeSucht: WohnRaum“ gingen zudem zwei wichtige neue Projekte an den Start.

Dementsprechend lang ist die Wunschliste des Vorstands: Neben der Entfristung der Stellen stehen dabei vor allem ein öffentlicher Konsumraum („Druckraum“) und eine Substituionsambulanz ganz oben. So werden etwa 750 Menschen in Duisburg mit Methadon substiutiert, häufig in Arztpraxen mit Medizinern jenseits der 60. „Es gibt aber kaum neue Ärzte, die sich um diese Klienten kümmen wollen. Das liegt zum einen daran, dass die Ärzte eine suchtmedizinische Zusatzausbildung brauchen, zum anderen sind die Klienten nicht immer praxiskompatibel“, berichtet Gomfers.

Derzeit kümmen sich 13 Ärzte im Rahmen der Substituion um die Suchtkranken in Duisburg. Mustafa Arslan wies zum wiederholten Mal auf die Bedeutung eines „Konsumraums“ hin: „Das würde den Druck nehmen, in der Öffentlichkeit zu konsumieren und ist medizinisch für die Suchtkranken in geschützten Räumen sicher besser. Es gibt in Deutschland 25 solcher Räume, in Essen und Düsseldorf zum Beispiel, und in Krefeld soll auch so etwas entstehen. Die Politik in Duisburg sollte einen solchen Raum klar als Ziel definieren.“