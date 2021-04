Kostenpflichtiger Inhalt: Duisburger Geschichten und Geschichte : Als Kaiserin Auguste Viktoria die Ruhrorter faszinierte

Feierlicher Empfang der Kaiserin und des Prinzen am Kaiser-Wilhelm-Denkmal im Jahre 1896. Foto: U.Merg

Serie Duisburg Vor 100 Jahren starb die letzte deutsche Kaiserin Auguste Viktoria. In den Jahren 1896 und 1902 wurde sie begeistert in Duisburg-Ruhrort empfangen. Ein Blick in die Geschichtsbücher.