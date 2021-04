3. Liga : Duisburg rettet Remis – Rostock und Ingolstadt verpassen Tabellenspitze

Blick in die Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg. Foto: dpa/Bernd Thissen

Köln Der MSV Duisburg rettet in der 3. Liga gegen den SV Waldhof Mannheim ein 1:1-Unentschieden. Auch Rostock spielt Remis und verpasst damit den Sprung an die Tabellenspitze – genauso wie der FC Ingolstadt.

Der FC Hansa Rostock und der FC Ingolstadt haben den Sprung an die Spitze der 3. Fußball-Liga verpasst. Die Rostocker verloren am Samstag mit 0:2 gegen den 1. FC Magdeburg. Damit liegen sie einen Zähler und einen Platz hinter dem Tabellenführer SG Dynamo Dresden, der 59 Zähler auf dem Konto hat und am Sonntag beim Schlusslicht SpVgg Unterhaching den Vorsprung ausbauen kann. Weil Rostocks Torhüter Markus Kolke im fünften Spiel zum ersten Mal wieder hinter sich greifen musste, verpassten die Hanseaten einen neuen Vereinsrekord. Auf der Gegenseite geht der Aufwärtstrend der Magdeburger weiter.