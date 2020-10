Aufführung in der Duisburger Theater-Kantine : „Don Juan“ und die verschobene Dreifach-Premiere

Duisburg Alles andere als gewöhnlich: E.T.A. Hoffmanns Künstlernovelle als Spiel mit Masken- und Geschlechterrollen. Hier gibt es große Oper auf kleinem Raum – und das auch noch getanzt.

Nach gut einem halben Jahr haben Karoline Hoell, Leiterin der Duisburger Kulturbetriebe und des Kulturbüros im Theater Duisburg, und die Tänzerin, Choreografin und Literaturperformerin Bettina Rutsch eine überraschende Lösung gefunden: Es bleibt bei der Dreifach-Premiere, die nun am Montag, 26. Oktober, um 19 Uhr in der Theater-Kantine stattfindet. Doch statt einer viertägigen Aufführungsserie wird der „Don Juan“ nun an zwei aufeinanderfolgenden Tagen (26. und 27. Oktober) als Doppelvorstellung (19 und 21 Uhr) angeboten. Und statt der ursprünglich in der Kassenhalle hätten Platz findenden 30 Besucher, können in der Theater-Kantine pro Vorstellung nur 24 Zuschauer teilweise an Tischen sitzend Platz nehmen. Das Publikum wird vom Treffpunkt Bühneneingang (Neckarstraße 1) 15 Minuten vor Vorstellungsbeginn abgeholt und an seine Plätze geführt. Dort kann es sich auch etwas zu trinken bestellen, denn schließlich handelt es sich ja um eine Kantine.