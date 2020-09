Songs und Melodien aus neun Musicals in Krefeld : „The Show must go on“ begeistert im Theater

Knapp dreißig Mitglieder der Niederrheinischen Sinfoniker saßen mit ihren Instrumenten beim Musical-Abend „The Show Must Go On“ auf der Bühne im Theater Krefeld. Foto: Matthias Stutte

Krefeld Aus der Corona-Not wurde eine Tugend gemacht: Musicalsänger und Ensemblemitglieder durften sich etwas wünschen. Krönender Abschluss war der Titel-gebende Song von Queen.

Songs und Melodien aus neun Musicals hatten die Künstler ausgewählt und daraus unter dem Titel „The Show must go on“ – die Vorstellung muss weitergehen – einen bunten Strauß für die Premiere gebunden. Das Publikum war begeistert und jubelte. Knapp dreißig Mitglieder der Niederrheinischen Sinfoniker saßen mit ihren Instrumenten auf der Bühne: Hinten Bläser, Harfe und Schlagzeug, durch Plexiglasscheiben von den davor sitzenden Streichern abgetrennt. Auf das Dirigentenpodium trat dann Andreas Fellner, der auch die Moderation übernahm. „Wir haben den Applaus vermisst“, sagte er und benannte den Titel des Abends als „geheimes Motto der Spielzeit.“ Aus der Corona-Not wurde eine Tugend gemacht: Die für andere Produktionen verpflichteten Musicalsänger und die Ensemblemitglieder durften sich etwas wünschen. „Dies ist die allererste Musicalgala mit Lieblingssongs“, sagte Andreas Fellner.

Zuerst stellten die sechs Sänger sich schwungvoll mit „Together Wherever We Go“ aus „Gypsy“ vor. Die drei Herren im klassischen Smoking, die Damen in hellen Glitzerkleidern mit Federboas, Ton in Ton. Debra Hays trug Gold, Gabriela Kuhn glänzte in hellem Grau und Susanne Seefing in Lachsfarbe. Zu sechst, als Duett oder Terzett standen sie jeweils im Mindestabstand vor den begleitenden Musikern, um den Vorschriften zu genügen.

Info Hilfe für die Theatre Company in Beirut Die Zuschauer waren gebeten worden, mit einer Spende der Zoukak Theatre Company in Beirut zu helfen. Das Theaterkollektiv wurde 2006 gegründet. Seine Räume wurden bei der Explosion Anfang August schwer beschädigt. Nächste Aufführungen in Krefeld von „The Show must go on“ am Freitag, 2. Oktober, 23. und 24. Oktober und Silvester.

Aus „Otello darf nicht platzen“ sangen die beiden jungen Gäste Oliver Arno und Lukas Witzel. Beiden ist deutlich anzumerken, dass sie die musikalische Form Musical bestens beherrschen. „Wer kann schon ohne Liebe sein?“ fragen sich die drei Damen in einem Terzett aus „Drei Musketiere“. Um Liebe geht es auch in „Miss Saigon“. Das Musical von Claude-Michel Schönberg erzählt die Geschichte, die auch Puccini in „Madama Butterfly“ auf die Opernbühne gebracht hat. Der doppelgesichtige „Jekyll & Hyde“ wurde in zwei Solo-Songs vorgestellt. Dann folgten Ausschnitte aus vier Musicals, die, so Andreas Fellner, „noch nie auf der Bühne des Stadttheaters zu sehen waren.“ Nämlich „Sunset Boulevard“ von Andrew Lloyd Webber nach einem Film von Billy Wilder – die Premiere war für diese Spielzeit geplant. Debra Hays überzeugte mit „Nur ein Blick“. Dann „Chess“ von den Abba-Männern Benny Andersson und Björn Ulvaeus. Das „Anthem“ daraus verleugnet die musikalische Sprache von Abba nicht und rührte im Vortrag von Witzel an.

Neuen Schwung brachten dann die Sinfoniker mit der Ouvertüre aus John Kanders „Chicago“, in der das quirlige, lebendige Geburtsland Amerikas in Töne gefasst ist. Mit zwei Songs aus Lucy Simons „Secret Garden“ wurde auch dieses 1991 uraufgeführte Musical erstmals im Stadttheater präsentiert. Zum Abschluss wurden gleich fünf Lieder aus dem Welterfolg „Les Misérables“ von Claude-Michel Schönberg gesungen; das letzte „One day more“ vom gesamten Ensemble. Das Duett „Master of the House“ erinnerte ein bisschen an Kurt Weills Töne und wurde von Markus Heinrich und Debra Hays vorgetragen. Neben dem stimmlichen zeigte es auch das schauspielerische Vermögen der beiden Sänger. „Ich hab geträumt“ sang Gabriela Kuhn mit ihrer warmen und doch klaren Stimme.