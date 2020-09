Kindertheater in Krefeld : Johnny Hübner rettet Leseratten im Kresch-Theater

Kindertheater in Krefeld

Sven Jenkel ist der einzige Schauspieler in der Kresch-Theater-Produktion „Johnny Hübner greift ein“. Alle anedern Figuren entstehen in der Fantasie. Foto: Kresch-Theater

Krefeld Das Kinderstück „Johnny Hübner greift ein“ von Hartmut El Kurdi hat am Freitag, 2. Oktober, Premiere auf der Studiobühne der Fabrik Heeder. Die Themen Lesen und Fantasie stehen im Zentrum des Stücks.

Lesen – das heißt nicht nur, Informationen über Text aufnehmen, sondern auch fremde Welten und Menschen im eigenen Kopf entstehen und sich selbst treiben lassen vom Text und von der eigenen Fantasie. „Ich bin mir nicht mehr sicher, dass Kinder und Jugendliche heute diese Leseerfahrungen noch so machen“, sagt Sven Jenkel. Der Schauspieler und Regisseur spielt die Hauptrolle im Kindertheaterstück „Johnny Hübner greift ein“, das am Freitag, 2. Oktober, im Kreschtheater seine Premiere hat.

Das Stück von Hartmut El Kurdi thematisiert genau solche intensiven Leseerlebnisse. Die junge Olga ist so sehr in die Lektüre eines Piratenromans vertieft, dass sie kurzerhand in die Geschichte hineingezogen wird und sich plötzlich den wenig freundlich gesinnten Piraten aus ihrem Abenteuerbuch ausgeliefert sieht. Johnny Hübner vom mobilen Geschichten-Rettungskommando muss eingreifen, um Olga zu retten. Dabei muss auch das Publikum mithelfen: durch Singen (natürlich mit Maske, um sich vor den Piraten zu tarnen) und rhythmisches Stampfen.