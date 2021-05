Stadt veröffentlicht alle Zahlen : So hoch ist die Inzidenz in den 46 Stadtteilen von Duisburg

So hoch ist die Inzidenz in den 46 Stadtteilen von Duisburg

In der Duisburger Innenstadt herrscht schon seit geraumer Zeit eine Maskenpflicht. Foto: Christooph Reichwein/Christoph Reichwein

Update Duisburg Die Stadt Duisburg veröffentlicht regelmäßig die Corona-Zahlen aus sämtlichen Stadtteilen. Die Infektionslage könnte zum Teil unterschiedlicher kaum sein. Welcher Stadtteil eine Inzidenz von mehr als 330 hat – und wo der Wert am niedrigsten liegt.

Die Verwaltung will die Zahlen aus Duisburg wöchentlich aktualisieren. Sie sind aufgrund der geringen Einwohnerzahl in einer einzelnen Stadt aber durchaus mit Vorsicht zu genießen und nicht unbedingt so aussagekräftig wie landes- oder gar bundesweite Inzidenzwerte. Je weniger Einwohner ein Stadtteil hat, desto unbeständiger ist der jeweilige Wert. Im Verlauf einer Woche muss deshalb mit größeren Sprüngen sowohl nach unten als auch noch oben gerechnet werden.