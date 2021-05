Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 4. Mai) : Zwölf Neuinfektionen, Inzidenz bleibt über 150

Am Dienstag vermeldete das Gesundheitsamt zwölf Neuinfektionen für Mönchengladbach. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt der Stadt vermeldet am Dienstag zwölf Neuinfektionen für Mönchengladbach. Außerdem muss ein weiterer Todesfall bestätigt werden. Die Inzidenz bleibt am zweiten Tag in Folge über der 150er-Marke – es drohen Einschränkungen für den Handel.

Laut Meldung der Stadt verzeichnet das Gesundheitsamt in Mönchengladbach am Dienstag (Stand: 9 Uhr) zwölf neue positive Nachweise auf das Coronavirus. Damit sind aktuell 816 Personen in der Stadt mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert.

Das Gesundheitsamt muss außerdem einen weiteren Todesfall bestätigen: Ein Patient (Jahrgang 1949) verstarb im Krankenhaus. Laut Meldung der Stadt waren Vorerkrankungen bei dem Patienten bekannt und es ist kein Pflegeheim betroffen. Seit Beginn der Pandemie verstarben 223 Menschen mit oder an Covid-19 in Mönchengladbach.

Trotz der wenigen Neuinfektionen stieg die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner leicht auf 152,1 an – am Vortag hatte der Wert 151,7 betragen. Damit liegt Mönchengladbach am zweiten Tag in Folge über der kritischen 150er-Marke. Ist dieser Wert an drei Tagen hintereinander überschritten, drohen weitere Einschränkungen aufgrund des neuen bundesweiten Infektionsschutzgesetzes. Der Einzelhandel wäre dann betroffen: Terminshopping mit negativem Corona-Test wäre dann vorerst ausgesetzt, es wäre dann nur noch das „Click and Collect“-Modell zulässig, also das Abholen vorbestellter Waren am Geschäft. Diese Regelung greift ab dem zweiten Tag nach dem dritten Tag in Folge mit einer Inzidenz über 150.

Seit März 2020 wurde das Virus bei 10.042 (Vortag: 10.030) Personen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 9003 (Vortag: 8980) Personen nicht mehr infektiös. Aktuell befinden sich 3416 (Vortag: 3319) Personen in Quarantäne, davon werden 43 im Krankenhaus behandelt.