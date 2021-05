Kostenpflichtiger Inhalt: Pandemie in Duisburg : Inzidenz unter 165 – was das für die Schulen nun bedeutet

Zurzeit gibt es wie hier an der Schule Hochfelder Markt nur Distanzuntericht. Doch das könnte sich bald ändern. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Die bundesweite Corona-Notbremse legt fest: Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei über 165, gibt es in den Schulen Distanzunterricht beziehungsweise Notbetreuung. Am Dienstag ist laut Robert-Koch-Institut die Inzidenz in Duisburg auf 156,2 gesunken. Was das nun bedeutet.