Beratung vor Ort : Das Klimamobil sucht die Kommunikation

Düsseldorf Seit vier Monaten informiert der Stand über städtische Fördermöglichkeiten klimafreundlicher Sanierung. Dabei arbeiten die Stadt und die Verbraucherzentrale Düsseldorf Hand in Hand. Eine Zwischenbilanz.

Seit Juli ist das elektrische Klimamobil der Stadt auf Märkten und Plätzen zu Gast – zuletzt war es beim Bücherbummel auf der Kö. „Wir waren jetzt schon in vielen Stadtteilen. In die meisten kommen wir auch nochmal“, erzählt Christoph Gormann am Infostand. Dabei sei die Resonanz positiv. Viele Menschen blieben stehen und ließen sich Flyer mitgeben zu Themen wie Photovoltaik und Wärmedämmung. „Zunächst waren einige noch etwas irritiert, weshalb wir genau da sind“, sagt Gormann. Aber inzwischen habe sich das gelegt, und für viele ist klar: Hier geht es um das städtische Förderprogramm „Klimafreundliches Wohnen und Arbeiten“. Pro Jahr können bis zu sechs Millionen Euro aus dem Fördertopf genutzt werden. Laut Stadt wurden 2021 bislang Förderanträge in Höhe von 3,2 Millionen Euro bewilligt, man rechne bis Jahresende mit einer Summe von vier Millionen Euro. Ein zunehmendes Interesse gebe es dabei an Photovoltaik-Anlagen.