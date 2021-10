Für Untersuchungen zum Klimawandel : Tiefsee-Forscherin von der Klüh-Stiftung ausgezeichnet

Düsseldorf Die Wissenschaftlerin Antje Boetius engagiert sich für den Schutz der Meere. Für ihre Forschungen ist sie nun im Düsseldorfer Rathaus geehrt worden.

Boetius ist Universitäts-Professorin in Bremen und Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts (Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung); hat an fast 50 Expeditionen auf internationalen Forschungsschiffen teilgenommen. Sie untersucht die Folgen des Klimawandels für die Ozeane und Polarregionen und befasst sich mit der Entdeckung unbekannter Lebensräume der Tiefsee.

Wie Düsseldorf freie Parkplätze an der Straße abbauen will

Für die Verkehrswende : Wie Düsseldorf freie Parkplätze an der Straße abbauen will