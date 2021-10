Für mehr Klimaschutz in Radevormwald : Klimaschutzmanager will grüne Dächer

Info

Potentiale Bei einer landesweiten Informationskampagne informieren die IHK Köln und das Wirtschaftsministerium des Landes NRW am kommenden Montag, 25. Oktober, 16 bis 18 Uhr, über mehr Photovoltaik. Der klimaneutrale Umbau der Stromerzeugung und der zunehmende Strombedarf führen dazu, dass auch im Gewerbebereich bisher unerschlossene Potenziale gehoben werden sollen, um Photovoltaik konsequent zu etablieren. Bei der Veranstaltung wird auch das Unternehmen Rhein-Blech einen Einblick geben, wie sich eine Produktionshalle zukunftsorientiert und nachhaltig realisieren lässt, so dass die Verarbeitung nahezu CO 2 -neutral erfolgt und die Luftwärmepumpe zur Beheizung genutzt werden kann. Die Energieagentur NRW als landesweites Netzwerk gibt einen Einblick in die rechtliche Voraussetzung zum Eigenstromverbrauch. Die Veranstaltung wird hybrid angeboten, kann also sowohl live in der Handwerkskammer zu Köln sowie online über Zoom verfolgt werden.

Info Weitere Informationen und Anmeldungen unter https://www.energieagentur.nrw/solarenergie/veranstaltungen