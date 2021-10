Behandlung von Covid-Patienten: Diese Kosten verursachen Impf-Verweigerer.

Berlin Wegen der vergleichsweise niedrigen Impfquote in Deutschland könnten das Gesundheitssystem im Winter mit hohen Kosten belastet werden. Das hat ein Forschungsinstitut errechnet.

Deutschlands im Vergleich zu anderen westeuropäischen Ländern relativ niedrige Corona-Impfquote könnte laut dem Wirtschaftsforschungsinstitut IfW für das Gesundheitssystem teuer werden. Im Winter drohen dadurch Ausgaben für die stationäre Behandlung von rund 180 Millionen Euro pro Woche, wie aus Berechnungen der Kieler Forscher hervorgeht. Die hohen Ausgaben wären vermeidbar, wenn die Impfquote höher läge, so ihr Fazit: "Wir stehen vor dem ersten Winter, in dem das Infektionsgeschehen von der viel ansteckenderen Delta-Variante getrieben wird. Sollte sich die Impfquote in Deutschland nicht rasch noch weiter steigern lassen, muss mit einer starken Belastung deutscher Krankenhäuser durch Covid-19 gerechnet werden", so IfW-Forscherin Lena Merkel.