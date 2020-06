Kurz vor der Kommunalwahl : AfD-Kreisverband tauscht Vorstand aus

Düsseldorf Ratsrau Uta Opelt wird zur zentralen Figur in Düsseldorf. Sie ist Spitzenkandidatin für den Rat und nun auch Sprecherin des Kreisverbands. Der bisherige Vorstand unterlag im Machtkampf.

Der Machtkampf in der Düsseldorfer AfD ist offenbar entschieden – und der Kreisverband hat einen neuen Vorstand. Uta Opelt setzte sich am Wochenende beim Parteitag als Sprecherin durch. Die 49-Jährige wird damit zu der zentralen Figur der AfD in Düsseldorf: Opelt bekleidet das einzige Ratsmandat, das die AfD derzeit innehat. Bei der anstehenden Kommunalwahl am 13. September ist die Diplom-Kauffrau und Tennislehrerin die Spitzenkandidatin. Als Stellvertreter wurden Zoran Stanojevic und Wolf-Rüdiger Jörres gewählt.