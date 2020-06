Kostenpflichtiger Inhalt: Gastronomie in Coronazeiten : Im Restaurant wird jetzt digital bestellt

Dieter van Acken von Tobit.Software stellt das Bestellsystem Wayter im Restaurant Schwan vor. Per Knopfdruck lässt sich ein Kellner rufen oder eine Bestellung tätigen, die sofort bezahlt werden muss. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Gastronomie findet digitale Lösungen in der Corona-Krise. Im Restaurant Schwan lässt sich nach dem Scann eines auf den Tisch geklebten QR-Codes die Speisekarte auf dem Smartphone studieren und bestellen. Auch Registrierungen sind vielerorts nun digital möglich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alexander Esch

Die Gastronomen in Düsseldorf setzen zunehmend auf digitale Wege, um den Betrieb für Gäste und Personal effizienter und hygienischer ablaufen zu lassen. Seit Montag ist es nun bei Kerstin Rapp-Schwan in ihrem Restaurant am Frankenplatz in Derendorf möglich, per Smartphone zu bestellen. Nachdem sie zunächst „Hemmschwellen im Kopf“ zu überwinden hatte, sei sie nun überzeugt, dass „uns dieser neue Weg die Arbeit erleichtert und auch zu weniger Stress führt. Zudem werden wir schneller“.

Möglich macht das die Anwendung „Wayter“ von „Tobit.Software“. Eine Gebühr von 2,9 Prozent auf den Umsatz wird für den Gastronomen fällig. Das Prinzip ist simpel: Auf den Tischen im hinteren Bereich des Lokals sind QR-Codes aufgeklebt. Wenn sie ein Gast scannt, gelangt er in den Shop des Restaurants Schwan, in dem er bestellen und dann auch ohne Registrierung etwa über Paypal bezahlen und Trinkgeld geben kann. Schwan ist überzeugt, dass so sogar noch mehr Zeit für einen herzlichem Kontakt mit dem Gast bleibt und nicht weniger. Zumal auch eine Registrierung als Stammgast angeboten wird, wodurch eine persönlichere Ansprache mit Blick auf vergangene Bestellungen möglich sei.

Weiterer Vorteil aus Rapp-Schwans Sicht: Kein Gast muss mehr auf Bestellung oder Rechnung warten. Deshalb will sie das Konzept bald an den anderen Schwan-Standorten umsetzen. Allerdings ist der klassische Weg für eine Bestellung weiterhin möglich, weil ihn viele Gäste gewohnt sind. So wie eine Reservierung bereits vorher online und zudem telefonisch möglich war. Der NRW-Minister für Digitalisierung Andreas Pinkwart hoffte am Montag bei der Vorstellung im Schwan auf „eine neue Aufgeschlossenheit“ in der Corona-Krise.

Zunehmend papierlose Lösungen gibt es mittlerweile auch für die verpflichtende Registrierung der Gäste in der Gastronomie. Recht verbreitet ist da das Angebot von E-Guest. Das Bilker Häzz nimmt den Dienst zum Beispiel in Anspruch, aber auch das En de Canon in der Altstadt. Die Gastronomen registrieren sich und verteilen die ausgedruckten QR-Codes auf den Tischen. Oliver Diederichs vom Start-up Logital: „Der Gast muss lediglich den QR-Code scannen und ist dann an diesem Tisch mit Uhrzeit, Name und Adresse beim Wirt registriert.“ Außerdem können die Besucher auch digital einen Blick in die Speisekarte werfen.

Während die Papierlisten zum Eintragen in manchen Restaurants nicht wirklich den Datenschutzvorgaben entsprechen, verspricht E-Guest eine zertifizierte und verschlüsselte Sicherung auf einem Server in Deutschland sowie eine vorschriftsmäßige Löschung nach wenigen Wochen. Im Infektionsfall habe lediglich die zuständige Behörde das Recht, die zunächst noch verschlüsselten Datensätze anzufordern.

Ähnlich funktioniert das auch bei Aloha Poke an der Friedenstraße in Unterbilk, wo man auf das System Hygiene-Ranger setzt. Dort hängt der QR-Code an der Tür, über den die Gäste einchecken können. „So sind die Hygieneregeln für uns viel besser einzuhalten als mit Stiften und Papier“, sagt Chef Mario Robert. Außerdem habe die Desinfektion von Stiften sehr viel Zeit gekostet.