Prozess in Düsseldorf : Verwarnung für schwangere Diebin

Düsseldorf Die 19-Jährige, die im dritten Monat schwanger ist, hatte vor einem Jahr mit drei Komplizen eine 87-jährige Rentnerin in Essen bestohlen. Die Angeklagte zeigte sich nach dem milden Urteil erleichtert.

Eine schwangere Jugendliche stand wegen der Beteiligung an einem Diebstahl in Düsseldorf jetzt vor Gericht. Im Juli 2019 hatte die 19-jährige Angeklagte zusammen mit drei Komplizen eine 87-jährige Seniorin in Essen bestohlen.

Nach Angaben des Verteidigers sei die 19-Jährige bei dem Diebstahl als eine Art „Aushilfe“ von den anderen Bandenmitgliedern engagiert worden, die zum erweiterten Familienkreis der Angeklagten gehörten. Seine Klientin habe sich damals zu der Straftat überreden lassen und sei „sehr prägbar in ihrer Persönlichkeit“. Am Wichtigsten sei es jetzt, so hob der Richter hervor, dass sich die junge Frau so gut wie möglich auf ihre Mutterrolle vorbereite. Die 19-Jährige hat in der sechsten Klasse die Schule abgebrochen, ist staatenlos und bezieht Sozialhilfe.