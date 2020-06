Obdachloses Paar aus Düsseldorf-Oberbilk : Zur Ruhe kommen

Das obdachlose Paar Maciej und Kendra hat unter der Unterführung an der Emmastrasse gelebt. Jetzt sind sie in einem Hotel untergekommen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Im März berichteten wir über Kendra und Maciej. Das obdachlose Paar lebte damals in einer Bahnunterführung an der Emmastraße in Oberbilk. Mittlerweile haben sie die verlassen und sind in einem Hotel in der Düsseldorfer Innenstadt untergekommen.

Von Alexandra Wehrmann

Das Hotel liegt in einer ruhigen Wohnstraße. „Drei Minuten zu Fuß von der Königsallee“ heißt es auf der Webseite. Außerhalb von Messezeiten sind Doppelzimmer in dem Haus ab 65 Euro zu haben, Frühstück nicht inklusive. Vor dem Eingang hält ein dunkel gekleideter Security-Mann Wache.

Die 20 Hotelzimmer sind derzeit alle mit obdachlosen Menschen belegt. Kendra und Maciej wohnen im ersten Stock, Zimmer 16. Zwei Betten, ein Tisch, ein winziges Bad und ein Fernseher. Morgens zwischen acht und neun Uhr gibt es Frühstück, mittags ein warmes Essen.

Info Weiter auf der Suche nach einer Wohnung Aufruf Das obdachlose Paar sucht nach wie vor eine feste Bleibe. Angebote für eine Wohnung können gerne per E-Mail an duesseldorf@rheinische-post.de übermittelt werden oder telefonisch über die Nummer 0151 24430223.

Kein Luxus, aber für die beiden, die vorher sieben Jahre auf der Straße waren, natürlich eine immense Verbesserung. „Hier müssen wir keine Angst haben und können zur Ruhe kommen“, sagt Kendra am Telefon. „Und duschen kann man auch.“

Hinter dem Paar liegen aufregende Wochen. In der zweiten April-Hälfte verschlechterte sich Maciejs gesundheitlicher Zustand dramatisch. „Seine Haut war so gelb, dass wir vermuteten, er habe eine Leberzirrhose“, erinnert sich Johannes Dörrenbacher von der Obdachlosenhilfe Fiftyfifty. „So etwas kann innerhalb weniger Tage zum Tode führen.“

Trotz der ernsten Lage weigerte sich Maciej zunächst aber beharrlich, ins Krankenhaus zu gehen. Das lag zum einen an seiner Angst vor Spritzen. Vor allem aber wollte er seine Freundin auf keinen Fall allein auf der Straße zurücklassen.

So organisierte Fiftyfifty zunächst eine Unterbringung in einer Flüchtlingsunterkunft am Vogelsanger Weg, zu dem Zeitpunkt die einzige Möglichkeit. Alle anderen von der Stadt eigens wegen der Corona-Krise geschaffenen Räume für Obdachlose waren belegt.

Zwei Wochen später ging bei Maciej dann endgültig nichts mehr. „Er hatte Durchfall, konnte nicht mehr laufen und sein Bauch wurde immer dicker“, erzählt Kendra. Ein Fiftyfifty-Mitarbeiter brachte ihn ins Augusta-Krankenhaus nach Rath. Dort kümmerte man sich um seine Leber. Und auch das Wasser, das sich als Folge des geschädigten Organs im Bauchraum gesammelt hatte, wurde mittels einer Drainage entfernt.

„Schwestern und Ärzte waren sehr nett“, so Maciej, dessen Spritzenphobie bei der Krankenhaus-Belegschaft regelmäßig für Erheiterung sorgte. Ein bis zweimal täglich telefonierte er vom Krankenbett aus mit Kendra. Besuche waren aufgrund von Corona aber strikt untersagt. „Traurig war ich darüber schon“, sagt Kendra rückblickend. „In den sieben Jahren vorher waren wir ja tagtäglich zusammen.“

Insgesamt vier Wochen musste Maciej im Augusta-Krankenhaus bleiben. „Das zeigt, wie schwerwiegend seine Erkrankung war“, erklärt Johannes Dörrenbacher. „Er hat ja keine Krankenversicherung, die Klinik bekommt also die Kosten für seine Behandlung nicht von der Kasse erstattet.“

Rund 20 Liter Wasser wurden aus Maciejs Bauchraum entfernt. Die Leber erholte sich langsam. Bei der Entlassung rieten die Ärzte dem Polen trotzdem eindringlich, die Finger vom Alkohol zu lassen und auch das Rauchen einzustellen.

Vorher hatte er schon mal zwei Packungen Zigarillos am Tag konsumiert. Dazu Bier. Beides hat er mittlerweile dran gegeben. „Ich trinke nichts, keinen Tropfen“, schwört er am Telefon.

Ein persönliches Treffen ließ sich nicht arrangieren, weil der Weg aus der ersten Etage vor den Hotel-Eingang für ihn zu weit ist. „Wasser in den Beinen“, erklärt seine Freundin. Maciej brauche dringend Medikamente. Bisher fehlt das entsprechende Rezept.

In einigen Tagen kommt aber ein Arzt ins Hotel, um nach ihm zu schauen. Bis dahin heißt es wieder mal Warten. Aber das kennen die beiden ja schon aus ihrer Zeit auf der Straße. „Natürlich ist uns oft langweilig“, sagt Kendra. In der Unterführung sei das zwar auch der Fall gewesen, aber dort seien zumindest regelmäßig Leute vorbeigekommen, mit denen sie sich unterhalten konnten.