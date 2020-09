Prozess vor dem Amtsgericht Düsseldorf : Streit um einen Parkplatz endet mit Fahrverbot

Düsseldorf Eine 61-Jährige ist zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Sie hatte eine Frau mit der Autotür an der Hand verletzt.Vor Gericht versuchte sie, sich heraus zu reden.

Eine Autotür kann als gefährlicher Gegenstand gelten – wenn sie bei einem Parkplatzstreit als Mittel der Gewalt eingesetzt wird. Das erfuhr eine 61-jährige Autofahrerin beim Amtsgericht. In einem Hinterhof an der Münsterstraße war sie an einem Augusttag 2019 mit einer anderen Autofahrerin (54) darüber in Streit geraten, wer von beiden dort parken dürfe und wer nicht. Weil die Angeklagte dabei die Tür des anderen Autos mehrfach gewaltsam zugeschlagen, die Kontrahentin damit am Arm verletzt hatte, war sie durch Strafbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung zu sechs Monaten Bewährungsstrafe plus drei Monaten Fahrverbot verurteilt worden. Ihr Protest blieb jetzt beim Amtsgericht erfolglos.