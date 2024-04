Hückeswagenerin (22) macht sich mehrerer Delikte schuldig Autofahrerin kracht betrunken in Hauswand – schwer verletzt

Wie Kathrin Popanda von der Pressestelle der Polizei mitteilte, hatte die Hückeswagenerin um 2.35 Uhr zunächst beim Ausparken einen abgestellten VW Polo beschädigt, dann allerdings ihre Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sie fuhr über die Kölner Straße in Richtung Friedrichstraße, als sie an der Kreuzung Marktstraße mit ihrem Wagen in eine Hausfassade krachte und sich dabei schwere Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte sie später in ein Krankenhaus.