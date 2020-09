Kostenpflichtiger Inhalt: Gleichstellungsbeauftragte von Düsseldorf und Köln : „Nur eine Frau an der Spitze reicht nicht“

Die Mutter-Ey-Skulptur im Rosengarten des Stadtmuseums haben sich Elisabeth Wilfart (l.) und Bettina Mötting als Fotomotiv gewünscht. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Frauen sind in Stadträten und Führungsetagen unterrepräsentiert. Die Gleichstellungsbeauftragten von Köln und Düsseldorf über Führen in Teilzeit, weibliche Chefs und mehr Frauen in der Politik.