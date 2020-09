Wahlkampf in Düsseldorf : Ministerpräsident Armin Laschet beim Wahlkampf in der Carlstadt

Düsseldorf Ministerpräsident Armin Laschet zeigte sich mit Parteifreund Stephan Keller am Infostand. Die Wahl in der Landeshauptstadt habe für ihn große Bedeutung. Die beiden fanden eine Gemeinsamkeit.

(arl) Wahlkampf in Düsseldorf ist für die Landesregierung dankbar – man hat es ja nicht weit. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) zeigte sich am Freitag im Endspurt des Wahlkampfs mit dem Düsseldorfer Oberbürgermeister-Kandidaten Stephan Keller an einem Infostand. Der stand gleich neben der Bäckerei Hinkel an der Flingerstraße – nicht zufällig: Bäcker und Karnevalist Josef Hinkel ist der örtliche CDU-Ratskandidat. Dort war kürzlich schon Innenminister Herbert Reul zu Besuch.