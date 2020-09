Benrather Heimathilfe : Bürgerspenden helfen Bedürftigen durch die Krise

Benrath Während der Corona-Krise hat die Benrather Heimatgemeinschaft Geld für Familien gesammelt, die durch die Umstände in finanzielle Schwierigkeiten gekommen sind. Die Mittel wurden vom Zentrum plus verteilt.

Mehr als 19.000 Euro hat die Aktion Benrather Heimathilfe, ins Leben gerufen von der Heimatgemeinschaft Groß-Benrath, in den vergangenen Monaten gesammelt. Federführend beteiligt war dabei Wilfried Loth (Foto), der vor der Krise das Dämmerschoppen des Vereins organisierte. „Wir haben Flyer gedruckt und verteilt und im Ort Klinken geputzt“, berichtet der 66-Jährige. Die Arbeit hat sich gelohnt, der Großteil davon kam von den Benrather Bürgern. Und noch immer geht ab und an Geld auf dem Spendenkonto ein. „Die Krise ist nicht vorbei“, betont Loth, „die Leute brauchen immer noch Hilfe.“

Die Heimatgemeinschaft war jedoch nur zuständig für das Einsammeln der Spendengelder, verteilt wurde die Summe an anderer Stelle. An der Calvinstraße im Benrather Zentrum plus sitzt Margit Risthaus. Sie hat von Loth und der Heimatgemeinschaft den Auftrag bekommen, das Geld dorthin zu geben, wo es am dringendsten gebraucht wird.

Die Leiterin des Zentrum plus weiß, wo das ist. Es sei vor allem darum gegangen, akute Notlagen durch Corona zu verhindern, sagt Risthaus. „Viele Menschen, die beispielsweise von Grundsicherung leben, kommen in finanzielle Bedrängnis, wenn die Kinder nicht mehr in der Schule mit Mittagessen versorgt werden“, nennt Risthaus ein Beispiel. Auch in Kooperation mit der Benrather Tüte wurde geholfen. „Da es während der Corona-Krise weniger Lebensmittelspenden gab, haben wir nach Vorbild der Bürgerstiftung mit Gutscheinen für lokale Lebensmittelhändler ausgeholfen.“

Sie weiß, dass viele Menschen in ihrem monatlichen Budget mit den Lebensmittelspenden rechnen; fallen diese Weg, bedeutet das oft schmerzliche Einsparungen an anderer Stelle. Über 100 Haushalte werden von der Benrather Tüte versorgt, während des Lockdowns wurde sie von freiwilligen Helfern, etwa den Mitgliedern der Paulsmüher Jecken, ausgeliefert.

„Arme Menschen im Ort wurden wirklich großzügig unterstützt, nicht nur finanziell, sondern auch mit unermüdlichem Einsatz“, lobt Margit Risthaus das Verhalten der Benrather in der Krise. Auch die Kolping-Familie habe sich hervorgetan, dort wurden Masken genäht, die dann im Zentrum plus gespendet wurden.

Obwohl überall geholfen wurde, wo es nötig war, ist der Spendentopf nicht leer. Noch immer können Bedürftige in Benrath, Urdenbach und Teilen von Garath – eben in Groß-Benrath – unterstützt werden. „Wir wissen um unsere Verantwortung und wollen eine so große Summe nicht raushauen“, sagt Risthaus, die sich vor kurzem über eine weitere Spende vom Karnevalsverein Schlossnarren freuen konnte. Auch andere Vereine aus dem Süden haben sich beteiligt. „Das ist auch nötig, denn die Krise wird Nachwirkungen haben“, prophezeit die Leiterin des Zentrum plus. Während des Lockdowns haben sie und ihr Team Beratung am Gartenzaun geleistet, nun beginnt langsam ihr Programm wieder. „Mit dem Geld, das übrig bleibt, wollen wir auch in soziale Vorsorge investieren“, meint Risthaus. „Über solche Projekte denken wir hier im Benrather Zentrum plus schon länger nach, aber man muss es sich auch leisten können“, so Risthaus.