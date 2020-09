Probealarm in Düsseldorf : Die Sirenen heulen, Nina versagt

Düsseldorf 81 Sirenen haben am Donnerstag in Düsseldorf zur Probe geheult. Aus Sicht der Feuerwehr ist alles erfolgreich verlaufen. Ein Problem gab es allerdings doch: die Warn-App Nina.

Über das Gefahrentelefon der Landeshauptstadt meldeten sich in der Zeit von 10.45 bis 12 Uhr 67 (September 2019: 15) Anrufer, um über die Sirenensignale zu berichten. Rund 396 (September 2019: 316) Menschen meldeten sich über sozialen Medien wie Facebook und Twitter bei der Feuerwehr und der Stadt Düsseldorf. Die dadurch gesammelten Informationen werden in den nächsten Wochen ausgewertet und sollen zur Verbesserung der Sirenen genutzt werden.

Was man zum Warntag in Düsseldorf wissen muss

Erstmals beteiligten sich die Rheinbahn und das Amt für Verkehrsmanagement an dem Probelauf. Auf den 680 Infotafeln an den Rheinbahn-Haltestellen im Stadtgebiet gab es bereits seit dem frühen Morgen Hinweise zum bevorstehenden Sirenenprobelauf. Auf den Verkehrstafeln im gesamten Stadtgebiet wurden vor allem Pendler erreicht.

Bundesweit wurde die Warn-App Nina zentral über das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) ausgelöst. In Düsseldorf kam der Alarm allerdings erst nach 30 Minuten später bei der Bevölkerung an - der Probelauf der Sirenen war da bereits absolviert.

Der Grund für die verspätete Meldung wird derzeit durch das BBK überprüft. In den Testläufen zuvor sowie bei Evakuierungsmaßnahmen im Rahmen eines Kampfmittelfundes in der Landeshauptstadt hat die Warn-App immer zuverlässig ausgelöst.

Acht Menschen (September 2019: 7) riefen über den Notruf 112 die Leitstelle der Feuerwehr an, da sie weder von dem Funktionstest gehört hatten, noch wussten, was in diesem Fall zu tun ist.

Der nächste Testlauf der Sirenen in Düsseldorf wird am 11. März 2021 im Rahmen eines landesweiten Warntages stattfinden. Dieser findet ab sofort immer am zweiten Donnerstag im März statt. Analog dazu gibt es den bundesweiten Warntag jedes Jahr am zweiten Donnerstag im September. Für das nächste Jahr ist das dann der 9. September 2021.