Friedhof in Golzheim : Erster Gedenkstein für Suizidopfer in Düsseldorf

Erster Gedenkstein für Suizidopfer in Düsseldorf

Friedhof in Golzheim

Auf dem Friedhof in Golzheim wird der Gedenkstein stehen. Dort wurden bereits im 19. Jahrhundert Suizidtote beigesetzt. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Auf dem Golzheimer Friedhof entsteht das erste Denkmal dieser Art in Deutschland. Die Düsseldorfer Initiative Tabu Suizid will damit einen Ort des Abschieds schaffen.

Der erste Gedenkstein in Deutschland für Menschen, die sich das Leben genommen haben, wird in Düsseldorf stehen. Die Initiative Tabu Suizid will damit auf die vielen Menschen aufmerksam machen, die ihrem Leben selbst ein Ende gesetzt haben.