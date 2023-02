Verkehrswende in Düsseldorf Stadtwerke produzieren Wasserstoff für Rheinbahn-Busse

Klar und Mounier sagen, dass sich auch ihre Unternehmen den Klimazielen der Stadt verpflichtet sehen. Mounier führt die bereits angekündigte und dafür vorgesehene Investition von zwei Milliarden Euro bis 2030 an. Auch Wasserstofftechnologie sei ein wichtiger Aspekt. Besondere Bedeutung hat die Zukunft des Kraftwerks an der Lausward. Laut Mounier arbeite man derzeit an der Strategie, die Erzeugungskapazitäten für Fernwärme und Strom mit Wasserstoff zu ermöglichen. Bislang wird dafür Gas eingesetzt. Die Turbine im Kraftwerk kann laut Mounier nicht zu 100 Prozent Wasserkraft verarbeiten. Deshalb liefen Untersuchungen, ob man auf eine Aufrüstung oder eine neue Turbine setze, wie Mounier es für wahrscheinlicher hält. Solche Turbinen gebe es bereits auf dem Markt. Ein Anschluss an ein Wasserkraftnetz sei in der Region Düsseldorf gut möglich und ab 2033 denkbar. „Die große Frage wird sein, welche Farbe der Wasserstoff hat und wo er herkommt.“ So sei davon auszugehen, dass Deutschland nach bisherigem Bedarf etwa 70 Prozent des benötigten Wasserstoffs importieren müsse.