Protest in Düsseldorf Lützerath-Mönche wollen Grünen die Beichte abnehmen

„Eigentlich wollten wir den Grünen hier die Beichte für ihre Sünden in Lützerath abnehmen“, ruft Oliver Ongaro in das Mikrofon vor der NRW-Zentrale der Partei in der Oststraße in Düsseldorf. „Doch die sind alle geflüchtet – und das auch noch nach Köln.“ Dort findet der politische Aschermittwoch statt.