Musik in Düsseldorf Live-Konzerte in virtueller Realität

Ein wenig skeptisch ist man vor dem Überziehen der VR-Brille zunächst schon: So ein bisschen 3D-Effekt – war doch alles schon mal da, denkt der Laie. Und ist ja auch „nur“ ein Live-Konzert. Nichts, was einem entgegenfliegt und der Eindruck so real ist, dass der Reflex einsetzt, sich wegzuducken. Doch kaum ist die Brille aktiviert, öffnet sich einem vielleicht keine andere Welt, aber doch zumindest ein anderer Raum – in diesem Fall der Ratinger Hof – von dem der Nutzer Teil wird. Die Bandmitglieder sind so nah, dass man dem Gitarristen in die Saiten greifen, der Sängerin über die Hand am Mikro streichen könnte und sich die Erkenntnis einstellt: Ich bin mittendrin, so nah war ich den Musikern noch nie bei einem Konzert, fast besser, als vor der Bühne zu stehen.