Bauen in Düsseldorf Anwohner protestieren gegen Baustelle

Düsseldorf · Am Schillerplatz in Düsseldorf-Düsseltal will die Netzgesellschaft eine unterirdische Pumpstation bauen. Auch der Spielplatz wäre dann ein Jahr gesperrt. Insbesondere Familien mit Kindern sehen das kritisch. Es gibt Proteste.

23.02.2023, 08:33 Uhr

Viele Eltern mit ihren Kindern kamen am Mittwochnachmittag zum Schillerplatz, um ihrem Unmut über die Baustelle Ausdruck zu verleihen. Foto: Marc Ingel

Von Marc Ingel

Aus 20 wurden schnell 70, 80 Menschen, darunter viele Kinder mit Schildern, die sie am Mittwochnachmittag auf dem Schillerplatz hochhielten. Auf einem stand zu lesen: „Wieder müssen die Kinder zurückstecken.“ Die Anwohner kamen, um ihr Unverständnis über die bevorstehende Großbaustelle der Netzgesellschaft auf dem Schillerplatz auszudrücken. Über die Dimension des Bauvorhabens, die mangelnde Transparenz der Stadtwerke-Tochter, die erst eine Woche vor der Baustelleneinrichtung darüber informiert hatte, dass weite Teile des Platzes mindestens bis April 2024 nicht oder kaum genutzt werden können. Auch über die Baustelleneinrichtung an sich, denn schon beim Termin vor Ort kletterten Kinder unter dem Bauzaun hindurch, und in wenigen Tagen wird dort mit schwerem Gerät hantiert.