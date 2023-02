Gut gemacht Haare schneiden und Pizza essen für den guten Zweck

Erdbebenopfer Inspiriert vom Benefizkonzert der Toten Hosen am Freitag, 24. Februar, hat sich die L’Osteria an der Theodorstraße entschlossen, ebenfalls an diesem Tag eine Spendenaktion zu starten. Das Restaurant liegt direkt gegenüber dem PSD Bank Dome, in dem das Konzert stattfinden wird. Die L’Osteria kündigt nun an, gemäß dem Motto „Jede Pizza & Pasta hilft“ den gesamten Tagesgewinn der Filiale an der Theodorstraße – ebenfalls im Einklang mit der Aktion der Toten Hosen – an drei Organisationen zu spenden, welche die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei unterstützen. Dabei handelt es sich um Ärzte ohne Grenzen, das Deutsche Rote Kreuz, sowie Medico International.