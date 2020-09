Ehrenamtler in Düsseldorf : Studie beleuchtet das Ehrenamt in Rath

Lisa Scholten, Christian Funk und Henry Voigt führen mit Professorin Anne van Rießen (v.l.) von der Hochschule Düsseldorf eine Studie in Rath durch. Foto: Julia Brabeck

Rath Ein Ziel ist es herauszufinden, welche Hürden Menschen daran hindern, sich ehrenamtlich einzusetzen. Zurzeit finden dazu Umfragen statt.

Im Stadtteil Rath ist ein vom Ministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördertes dreijähriges Hochschulprojekt gestartet. Unter der Leitung der Professorin Anne van Rießen soll erforscht werden, ob und in welchen Formen in Rath ehrenamtliches Engagement stattfindet und welche Hürden es gibt, die Bürger daran hindern, ein Ehrenamt wahrzunehmen.

So haben zahlreiche Forschungsarbeiten ergeben, dass sozial benachteiligte Bürger weniger engagiert sein sollen. Dieses Bild kann allerdings auch verfälscht sein, denn bei den bisherigen Untersuchungen ging es in der Regel immer um institutionelles Ehrenamt, also ein Engagement, das über eine Einrichtung wie Kirchen oder Vereine erfolgte. Unbeachtet blieben bislang dagegen die Personen, die sich alleine oder in Gruppen selbständig organisieren, also beispielsweise Nachbarschaftshilfe leisten. Das Problem dabei ist, dass dieses Engagement nicht erfasst wird und die Ehrenamtlichen somit auch kaum oder keine gesellschaftliche Anerkennung erfahren.

Um herauszufinden, welche Formen von ehrenamtlichem Einsatz im Stadtteil existieren, werden von Mitarbeitern der Hochschule Umfragen durchgeführt. Dabei sollen die Befragten beispielsweise Auskunft darüber geben, wie sie ihre Nachbarschaft erleben, was sie gut finden und was sie stört. Gefragt wird auch, an wen sich die Menschen wenden, wenn sie Hilfe benötigen und ob sie selbst Unterstützung leisten. Die Ergenisse der Studie werden später in der Bezirksvertretung 6 vorgestellt.