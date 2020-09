Ehrenamt im Rheurdt : Kinderdorf Mbigili präsentiert sich im Weltgarten

Rheurdt Der Verein Kinderdorf Mbigili, Tansania e.V. aus Schaephuysen präsentiert seine ehrenamtliche Arbeit im Weltgarten-Zelt auf der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort.

Am 18., 19. und 20. September, jeweils von 9 bis 19 Uhr, informieren die ehrenamtlichen Aktiven über das Gedeihen einer über 10-jährigen tansanischen Pflanze, genannt Kinderdorf Mbigili. Das Kinderdorf mit rund 80 Kindern und Jugendlichen finanziert sich komplett aus Spendengeldern. Der dazugehörige Verein „Kinderdorf Mbigili“ wird von Mitgliedern aus Schaephuysen, Rheurdt und Geldern ehrenamtlich geführt. Die Besucherinnen und Besucher können am kommenden Wochenenden über die Entwicklung und die aktuelle Situation im Kinderdorf informieren. Man erfährt, was im Kinderdorf für Bildung und Erziehung getan wird, wie die Hausmütter die Kinder umsorgen, wie der Montessori-Kindergarten im Dorf arbeitet und wie das Schulsystem in Tansania auch Einfluss auf das Tagesgeschehen nimmt – und wie die Farm, die zum Kinderdorf gehört, nicht nur für eine gesunde Ernährung der Kinder und Jugendlichen sorgt, sondern ihnen auch Wissen zur Selbstversorgung vermittelt. Schließlich werden die im Kinderdorf betreuten Bewohner bis zum Ende ihrer beruflichen oder auch akademischen Ausbildung begleitet.