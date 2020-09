Parkprobleme in Düsseldorf : Ärger um Flughafenparker dauert an

Rath Obwohl das Parken auf dem Areal an der Theodorstraße nicht zulässig ist, werden dort weiterhin Fahrzeuge abgestellt. Jetzt landet das Thema vor Gericht.

Bereits seit mehr als einem Jahr wird das Areal an der Theodorstraße, welches ursprünglich der Krieger Gruppe gehörte und eigentlich mit einem Höffner-Möbelmarkt bebaut werden sollte, als Parkplatz für Flughafengäste genutzt. Da die Fläche größtenteils nicht versiegelt ist, Umweltschäden befürchtet werden, hat die Bezirksvertretung 6 bereits dazu mehrere Anfragen an die Verwaltung gerichtet. „Wir machen uns Sorgen, dass aus den abgestellten Autos Flüssigkeiten auslaufen könnten, wodurch eine Bodensanierung auf dem Grundstück notwendig wird“, sagt Ratsherr Marcus Münter (CDU).

Die Verwaltung teilte daraufhin im November mit, dass gegen die illegale Nutzung ein ordnungsbehördliches Verfahren eingeleitet worden sei. Daraufhin, aber auch in Folge der Coronakrise, ist die Zahl der dort parkenden Fahrzeuge vorübergehend zurückgegangen. In den vergangenen Wochen wurde das Areal aber wieder verstärkt als Parkfläche genutzt. Das hat nun die CDU veranlasst auch im Umweltausschuss eine Anfrage zu dem Thema zu stellen. Die Verwaltung teilte dort mit, dass die Betreiberin des Parkplatzes gegen die Verfügung geklagt hat. Die mündliche Verhandlung dazu soll nun am 28. September erfolgen. Zudem wurde Anfang August ein Zwangsgeld festgesetzt, da trotz der Verfügung weiterhin Fahrzeuge auf der Fläche abgestellt wurden. Die Verwaltung kündigte daraufhin weitere Zwangsgelder an, sollten nach wie vor Autos dort geparkt werden.