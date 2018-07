Schützenfest in Düsseldorf-Oberbilk

Oberbilk Lothar Diehl kandidiert nicht mehr für das Amt bei den Oberbilker Schützen. Mit 65 Jahren sei Zeit, den Platz zu räumen, sagt er.

Nach 19 Jahren als Oberst ist dieses 170. Oberbilker Schützenfest also sein letztes in hoher Funktion. Der Regimentoberst ist unter anderem für die Zusammenstellung des Zuges verantwortlich und muss früh die Genehmigungen einholen. „Für mich fing das Schützenfest immer schon im März an, wenn ich mich mit der Polizei und dem Straßenverkehrsamt absprechen musste. Das ist natürlich stressig“, sagt Diehl. Auch wenn ihm die Aufgaben 19 Jahre lang mächtig Spaß gemacht haben, ist der scheidende Regimentoberst nicht allzu traurig, die Rolle an eine anderen Person weiterzugeben. „Ich möchte auch mal wieder in Ruhe ein Schützenfest feiern könne. Für uns Stabsoffiziere begann das immer erst Dienstagabend nach dem Zapfenstreich“, führt Diehl aus. Vor der anstehenden Wahl haben die Oberbilker Schützen bereits einen Kandidaten im Blick, dem Diehl mit Rat und Tat zur Seite stehen wird. Denn nach 48 Jahren Vereinsmitgliedschaft wird der passionierte Reiter den Schützen natürlich nicht komplett den Rücken zukehren. „Ich gehe zurück in meine Gesellschaft Artillerie Corps und werde auch weiterhin bei den Umzügen und Paraden mit reiten, nur eben nicht mehr ganz vorne.“ Marschieren ist übrigens nichts für den 65-Jährigen. „Das ist nichts für mich, auf dem Pferd fühle ich mich wohler.“