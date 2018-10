Sport und Training für den Hund in der Hundeschule in Düsseldorf Hellerhof

Hellerhof In der Hundeschule von Sylvia Spelsberg in Hellerhof wird „Agility“ unterrichtet. Bei diesem Sport lernen die Hunde, auch dann zu gehorchen, wenn ihr Besitzer nicht dabei ist – eine Herausforderung für Mensch und Tier.

Beweglichkeit von Mensch und Vierbeiner fordert das neue Training „Hoopers Agility“ in der Hundeschule von Sylvia Spelsberg. Auf dem Freigelände an der Duderstädter Straße sind die Hunde los, es wird gebellt und gelacht, Menschen und Tiere haben richtig Spaß. Dabei wird gelernt! Ziel ist es, dass die Fellnasen allein durch Körpersprache und Kommandos ihres Menschen einen Parcours absolvieren. „Es geht darum, den Hund aus der Distanz zu dirigieren, zum Beispiel um einen Baum herum. Die Verbindung zwischen Hund und Mensch wird gestärkt“, erklärt Fachfrau Sylvia Spelsberg. Außerdem eigne sich das Training auch für in die Jahre gekommene Vierbeiner, weil der Parcours komplett ohne Sprünge auskomme.