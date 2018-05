Hellerhof : Geldautomat in Hellerhof geht wieder ans Netz

Hellerhof Glücklich ist Klaus Erkelenz vom Bürgerverein Hellerhof über die Nachricht, dass der Bankautomat der Stadtsparkasse im Stadtteil in zwei Wochen wieder ans Netz gehen soll. "Wir begrüßen diese Lösung sehr", sagt Erkelenz. Gerade ältere oder mobil eingeschränkte Bürger hätten den Service vermisst. "Die Möglichkeit, in der Schlange an der Supermarktkasse um Bargeld zu bitten, ist mit dem Geldautomaten nicht vergleichbar", findet Erkelenz.

Grund für die Schließung des Terminals waren mehrere Sprengungen, Anfang April war der Geldautomat der Stadtsparkasse an der Paulsmühlenstraße zerstört worden, Mitte April einer in Urdenbach das Ziel von Räubern, vor ein paar Tagen schließlich hatten es Unbekannte auf den Automaten einer Deutsche-Bank-Filiale am Nikolaus-Knopp-Platz in Heerdt abgesehen. Zur Sicherheit hatte die Stadtsparkasse einige Terminals komplett geschlossen, andere nur tagsüber den Kunden zur Verfügung gestellt.

CDU-Ratsherr Klaus Mauersberger hatte jetzt ein Gespräch mit Michael Meyer von der Stadtsparkasse Düsseldorf. "Es war ein sehr sachliches Gespräch", sagt der Politiker. Meyer habe noch einmal erklärt, warum der Automat in Hellerhof vom Netz genommen worden ist. "Hätte es bei den Sprengungen Verletzte oder Tote gegeben, wäre das im Nachhinein auf völliges Unverständnis gestoßen", sagt Mauersberger. Kontakt mit dem Landeskriminalamt habe die Stadtsparkasse aufgenommen, sich außerdem bei der Herstellerfirma informiert. Der Geldautomat, der außen an einer Hauswand zugänglich ist, soll dann 24 Stunden erreichbar sein. Das Multifunktionsterminal im Innenraum, an dem die Kunden Kontoauszüge ausdrucken oder ihre Kontostände abrufen können, wird dagegen nur tagsüber für die verschiedenen Aktionen bereitstehen.

(nika)