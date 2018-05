Hellerhof: Höherer Schornstein soll für bessere Luft sorgen

Hellerhof Massive Geruchsprobleme haben Anwohner aus Hellerhof-Ost im vergangenen Jahr auf die Palme gebracht. Über die Bezirksverwaltungsstelle baten sie um Hilfe. Das Umweltamt ist nun vor kurzem vor Ort tätig geworden und hat die im Gewerbegebiet ansässigen Firmen überprüft.

Über das Resultat wurden die Mitglieder der Bezirksvertretung 10 am Dienstagnachmittag informiert: "Es wurde festgestellt, dass in einem der dort ansässigen Gewerbebetriebe an einer Betriebsanlage Geruchsemissionen hervorgerufen werden, die dem von den Beschwerdeführern beschriebenem Ölgeruch entsprechen", heißt es in der schriftlichen Stellungnahme der Verwaltung.