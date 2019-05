Straßenbewertung in Düsseldorf : Im Stadtbezirk 2 sind neun Straßen sanierungsbedürftig

Stadtbezirk 2 Insgesamt 1211 Kilometer Haupt- und Nebenstraßen sind untersucht worden. Die meisten in Flingern und Düsseltal sind gut. Ein paar bekannte Holperstraßen hat die Stadt jetzt aber priorisiert.

Die gute Nachricht vorweg: Die Straßen im Stadtbezirk 2 sind überwiegend in einem guten bis sehr guten Zustand – so wie das Straßennetz im gesamten Stadtgebiet auch. Zu diesem Ergebnis kommt das Amt für Verkehrsmanagement, das eine Straßenzustandsbewertung für insgesamt 1211 Kilometer Haupt- und Nebenstraßen, die in der Verantwortung des Amtes liegen, beauftragt hat. Insgesamt sind 84.000 Einzelschäden erfasst worden, die in einzelne Abschnitte von jeweils zehn Metern Länge unterteilt worden sind. Das heißt, auf einer Straße können sich mehrere schlechte Zehn-Meter-Abschnitte befinden. Im Stadtbezirk 2 hat das Amt für Verkehrsmanagement neun Straßen ausgemacht, die auf der Liste der instandsetzungsbedürftigen Straßen priorisiert werden sollen: Vier davon liegen in Flingern-Nord, fünf in Düsseltal. In Flingern-Süd gibt es laut Gutachten keine Straße, die in einem derart schlechten Zustand ist, als dass sie schnell ausgebessert werden müsste.