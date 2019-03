Umwelt: Kritik an Müllverbrennungsanlage

Flingern-Nord Seit mehr als 50 Jahren wird in der Anlage am Flinger Broich Abfall aus der ganzen Stadt entsorgt.

Am Flinger Broich 25 wird seit über 50 Jahren zur Entsorgung von Abfall aus der ganzen Stadt genutzt. Bei 1000 Grad verbrennt der Abfall in einem Verfahren, das als „Düsseldorfer System“ bekannt ist und weltweit in der Hälfte aller Müllverbrennungsanlagen zum Einsatz kommt. Die bei diesem Vorgang entstehende Wärme wird als Fernwärme und im nahe gelegenen Kraftwerk Flingern zur Stomerzeugung genutzt. Nach Angaben der Stadtwerke werden damit circa elf Prozent des in Düsseldorfer Privathaushalten verbrauchten Stroms und 20 Prozent des Fernwärmebedarfs des Düsseldorfer Innenstadtnetzes gedeckt – und da der Müll als nachwachsender Rohstoff gilt, sieht das in der Bilanz der Stadt ziemlich gut aus. „Das ist auf jeden Fall politisch so gewollt“, sagt Stefan Wenzel vom Bereich Klimaschutz beim Düsseldorfer Umweltamt. Rein wissenschaftlich sei diese Definition, der ein deutsches Bundesgesetz zugrunde liegt, fragwürdig, denn: „Müll wird ja unter Einsatz von Energie und Ausstoß von Schadstoffen hergestellt, lässt sich also nur schwer mit den echten erneuerbaren Energien gleichsetzen.“