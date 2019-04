Serie „Wem gehört Düsseldorf?“ : Nach 50 Jahren aus der Mietwohnung vertrieben

Düsseldorf Neue Wohnungen sollen an Bruch- und Schwelmer Straße in Düsseldorf-Flingern entstehen. Dafür muss ein Mietshaus abgerissen werden. Die Bewohner wissen davon offiziell noch nichts.

Als Jochen Mühlenbrink 2007 die Räume bezog, war das Viertel noch rauer, waren die Mieten bezahlbar. Zwölf Jahre ist das her. Zwölf Jahre lang hat Jochen Mühlenbrink im Atelier gearbeitet, das an der Ecke Bruchstraße/Schwelmer Straße liegt, im Erdgeschoss des Hauses mit der markanten Fassade.

Das sieht bei den Mietern anders aus, bei Uwe zum Beispiel, der seinen Nachnamen nicht nennen will, weil er einfach nicht weiß, wie es weitergeht. Seit über 50 Jahren wohnt er in dem Haus, „es ist fast wie mein Elternhaus“, erzählt der Mann, der groß geworden ist an der Bruchstraße. Zufällig hat er erfahren, dass die Stadtteilpolitik über den Abriss des Gebäudes und der Hallen nebenan entlang der Schwelmer Straße entscheiden soll und sprach Brigitte Reich von den Grünen an, die gleich in der Nachbarschaft wohnt.

„Das ist eine Sauerei“, fand zum Beispiel Irene Stengel (CDU), auch Linke und SPD schlossen sich den Vorbehalten der Grünen an, die schließlich Beratungsbedarf anmeldeten. Das wird den Abriss aber nur um ein paar Tage, vielleicht Wochen hinauszögern, offenbar hat der Investor schon um eine Sondersitzung gebeten, er will nicht warten, bis das Gremium das nächste Mal tagt.

Angeblich soll der Investor noch Objekte an Fichten- und Birkenstraße besitzen, wo die Mieter der Schwelmer- und Bruchstraße eine neue Wohnungen bekommen. So zumindest sagte es ein Eigentümer-Vertreter in der Sitzung. Erreichbar ist er danach aber nicht mehr gewesen für unsere Redaktion. Von diesem Angebot hat Uwe noch nichts gehört, er will jetzt Kontakt zum Mieterverein aufnehmen. Jochen Mühlenbrink hat ein neues Atelier in Aussicht, in Reisholz. „Dort kann ich die Miete bezahlen“, sagt der Künstler.