Verkehr in Düsseldorf : Mehr Sicherheit durch Radspur auf dem Hellweg

Flingern-Nord Die Stadt findet, dass der Wegfall einer Fahrspur für den motorisierten Verkehr vertretbar ist. Aussagekräftige oder messbare Ergebnisse bezüglich der Auswirkungen auf den Individualverkehr liegen aber noch nicht vor.

Bei einigen Anwohnern war die Verwunderung groß, als eine Fahrspur auf dem Hellweg in Richtung Bruchstraße für den motorisierten Verkehr gesperrt wurde. Ein Radweg ist dort eingerichtet worden, der parallel zu einem bereits bestehenden Radfahrstreifen verläuft. Der vorher auch in Stoßzeiten noch reibungslos funktionierende Verkehr gerate nunmehr morgens und abends ins Stocken, sagen die Flingeraner. Die Grünen in der Bezirksvertretung 2 hatten jetzt angefragt, ob bei der Verwaltung Beschwerden eingegangen sind, welche Auswirkungen der Wegfall einer Spur auf den Individualverkehr hat und ob der ÖPNV – immerhin verkehren auf der Strecke drei Buslinien – Probleme hat. Tatsächlich habe es vereinzelte Rückmeldungen gegeben von Anwohnern, sagt die Verwaltung. Sie befürchteten Rückstaus, dadurch würden mehr Abgase verursacht, was zu einer höheren Umweltbelastung führe.