Jugend in Düsseldorf : Sieben Millionen für Freizeiteinrichtung

Jugend in Düsseldorf

Der Kinderclub Froschkönigweg ist in Containern aus den 80ern untergebracht. Auf dem Gelände soll eine neue Einrichtung entstehen. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Flingern-Nord Baubeginn für das Haus für Kinder, Jugendliche und Familien ist im Juli. Die Bauzeit beträgt 18 Monate.

Ausgangssituation Das Haus für Kinder, Jugendliche und Familien soll auf dem Grundstück der heutigen, sehr provisorisch ausgebauten Einrichtung am Froschkönigweg entstehen. „Der Zustand ist alles andere als optimal“, sagte Dominik Silbach vom Jugendrat im März vergangenen Jahres. Der Kinderclub Froschkönigweg ist derzeit in einem provisorischen Containergebäude beheimatet, das aus dem Jahr 1985 stammt. 200 Quadtratmeter stehen dort den Kindern zur Verfügung, das Angebot kann aufgrund des knapp bemessenen Platzes nicht ausgebaut werden. Die Kita Flinger Richtweg 62 ist in einem Pavillon untergebracht, aus planungsrechtlichen Gründen ist die Nutzung nur bis Ende 2021 möglich.